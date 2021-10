Love is in the air, anticipazioni 7 ottobre: Eda e Ceren nel triangolo amoroso (Di mercoledì 6 ottobre 2021) anticipazioni Love is in the air: prossima puntata giovedì 7 ottobre. Eda e Ceren si ritrovano in un triangolo amoroso, com’è potuto succedere? Eda bacia SerkanRicominciare da zero. Questo è successo a Eda e Serkan, proprio il giorno del loro matrimonio. Dopo poche ore sarebbero diventati marito e moglie, ma un improvviso e urgente viaggio di lavoro del Bolat lo ha portato via. Prima un incidente che gli ha cancellato la memoria del suo ultimo anno di vita, poi due mesi lontano da Istanbul prima di decidere di tornare a casa. Nei suoi ricordi c’è soltanto una donna: Selin. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Serkan è convinto che sia lei la sua fidanzata e così le ha chiesto di sposarlo. Le nozze sono fissate per l’estate prossima, l’architetto a ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 6 ottobre 2021)is in the air: prossima puntata giovedì 7. Eda esi ritrovano in un, com’è potuto succedere? Eda bacia SerkanRicominciare da zero. Questo è successo a Eda e Serkan, proprio il giorno del loro matrimonio. Dopo poche ore sarebbero diventati marito e moglie, ma un improvviso e urgente viaggio di lavoro del Bolat lo ha portato via. Prima un incidente che gli ha cancellato la memoria del suo ultimo anno di vita, poi due mesi lontano da Istanbul prima di decidere di tornare a casa. Nei suoi ricordi c’è soltanto una donna: Selin. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Serkan è convinto che sia lei la sua fidanzata e così le ha chiesto di sposarlo. Le nozze sono fissate per l’estate prossima, l’architetto a ...

