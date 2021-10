Love is in the air anticipazioni 7 ottobre 2021: Ceren e Ferit si dicono addio (Di giovedì 7 ottobre 2021) Love is in the air torna domani, giovedì 7 ottobre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata: Ceren e Ferit decidono di lasciarsi. Love is in the air torna domani, giovedì 7 ottobre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata. Le anticipazioni annunciano che Ceren e Ferit decidono di separarsi. Eda ha un incontro ravvicinato con Serkan ed è costretta ad accettare il suo aiuto, come anticipa il promo dell'episodio 98. Ayfer esce con Alexander, ma lo pianta in asso perché lui continua a chattare con Aydan. E lui per sbaglio manda a lei un invito a cena diretto a Ayfer per farsi perdonare. È un equivoco ma Aydan è al settimo cielo. Ceren e Ferit sono ai ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021)is in the air torna domani, giovedì 7, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata:decidono di lasciarsi.is in the air torna domani, giovedì 7, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata. Leannunciano chedecidono di separarsi. Eda ha un incontro ravvicinato con Serkan ed è costretta ad accettare il suo aiuto, come anticipa il promo dell'episodio 98. Ayfer esce con Alexander, ma lo pianta in asso perché lui continua a chattare con Aydan. E lui per sbaglio manda a lei un invito a cena diretto a Ayfer per farsi perdonare. È un equivoco ma Aydan è al settimo cielo.sono ai ...

