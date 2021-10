Love is in the air anticipazioni 7 ottobre 2021, Alexander in grossi guai (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In questa puntata di Love is in the air di giovedì 7 ottobre 2021 vediamo che la situazione di Alexander precipiterà in quanto sbaglierà e manderà l’invito a cena per Ayfer ad Aydan, compromettendo la sua relazione appena iniziata con la zia di Eda. La donna infatti si infurierà non poco con il suo chef, quale sarà l’epilogo? Gli episodi della soap turca sono disponibili su Mediaset Play dove troverete dei video con anticipazioni delle prossime puntate. Jessica Selassié e le aspre dichiarazioni contro Rosalinda Cannavò La principessa esprime la sua opinione sul percorso nel reality dell’ex vippona in una conversazione con altre concorrenti Spoiler di Love is in the air del 7 ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In questa puntata diis in the air di giovedì 7vediamo che la situazione diprecipiterà in quanto sbaglierà e manderà l’invito a cena per Ayfer ad Aydan, compromettendo la sua relazione appena iniziata con la zia di Eda. La donna infatti si infurierà non poco con il suo chef, quale sarà l’epilogo? Gli episodi della soap turca sono disponibili su Mediaset Play dove troverete dei video condelle prossime puntate. Jessica Selassié e le aspre dichiarazioni contro Rosalinda Cannavò La principessa esprime la sua opinione sul percorso nel reality dell’ex vippona in una conversazione con altre concorrenti Spoiler diis in the air del 7 ...

Advertising

MediasetPlay : Cosa succederà nella puntata di Love is in the air che andrà in onda domani su #Canale5 e in streaming su Mediaset… - BL_Calligrafia : #wedding2022? #theloveaffair sabato 6 e domenica 7 NOVEMBRE 10/20h ? non prendere altri impegni ? acquistare subit… - berta95italy : Love is in the air, trame turche: Deniz non concede l'annullamento delle nozze a Eda - MorenaCaraffi : Mentre giravano questa puntata hanno anche girato i saluti per l’inizio di Love Is In The Air in Spagna..… - f1nwonderl4nd : JAJDJJQHSJSHW all the ladies love leo ???? -