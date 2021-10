Lory Del Santo rivela: “Hanno tentato di uccidermi”, il terribile racconto dell’attrice e showgirl (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La vita di Lory Del Santo, attrice e showgirl simbolo degli anni ’80 e ’90, è notoriamente ricca di avventure, amori e terribili lutti. Tra i momenti decisamente spiacevoli, anche un periodo in carcere durante il quale a detta di Lory Del Santo qualcuno ha cercato di ucciderla: lei stessa ha raccontato i dettagli in un’intervista. Lory Del Santo quasi uccisa in carcere: “È stato assurdo” La showgirl Lory Del Santo, che ha esordito come valletta del Festivalbar e si è poi fatta conoscere come bigliettaia del Drive In, quando aveva 19 anni è stata arrestata e messa in carcere. Una disavventura per la quale avrebbe avuto ben poche colpe, come ha raccontato sulle pagine di Dive e Donna, ma che poteva costarle anche ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La vita diDel, attrice esimbolo degli anni ’80 e ’90, è notoriamente ricca di avventure, amori e terribili lutti. Tra i momenti decisamente spiacevoli, anche un periodo in carcere durante il quale a detta diDelqualcuno ha cercato di ucciderla: lei stessa ha raccontato i dettagli in un’intervista.Delquasi uccisa in carcere: “È stato assurdo” LaDel, che ha esordito come valletta del Festivalbar e si è poi fatta conoscere come bigliettaia del Drive In, quando aveva 19 anni è stata arrestata e messa in carcere. Una disavventura per la quale avrebbe avuto ben poche colpe, come ha raccontato sulle pagine di Dive e Donna, ma che poteva costarle anche ...

