Loris Baz: ritorno al futuro con BMW? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Loris Baz è stato uno dei protagonisti di questo finale di stagione del mondiale Superbike. Lo spilungone francese ha corso assai bene sulla Ducati del team GoEleven, piazzando tre podi su tre gare a Portimao (che poi sono diventati due, il terzo è sub judice). Il suo nome è di conseguenza sulla bocca di molti, ma soprattutto di uno. GPOne racconta che il simpatico e coriaceo Loris Baz potrebbe approdare in BMW, per una sorta di ritorno al futuro. Il transalpino aveva già corso con le moto bavaresi nel 2018, con il team Althea di Genesio Bevilacqua. Loris Baz passa a BMW? Secondo i rumors raccolti dalla testata diretta da Paolo Scalera, la casa di Monaco avrebbe fatto pervenire un’offerta al pilota di Poitiers. L’accordo sarebbe direttamente con il costruttore, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 ottobre 2021)Baz è stato uno dei protagonisti di questo finale di stagione del mondiale Superbike. Lo spilungone francese ha corso assai bene sulla Ducati del team GoEleven, piazzando tre podi su tre gare a Portimao (che poi sono diventati due, il terzo è sub judice). Il suo nome è di conseguenza sulla bocca di molti, ma soprattutto di uno. GPOne racconta che il simpatico e coriaceoBaz potrebbe approdare in, per una sorta dial. Il transalpino aveva già corso con le moto bavaresi nel 2018, con il team Althea di Genesio Bevilacqua.Baz passa a? Secondo i rumors raccolti dalla testata diretta da Paolo Scalera, la casa di Monaco avrebbe fatto pervenire un’offerta al pilota di Poitiers. L’accordo sarebbe direttamente con il costruttore, ...

Advertising

periodicodaily : Loris Baz BMW: ritorno al futuro? - PeriodicoDaily Sport #lorisbaz #bmw @RiccardoTrullo - corsedimoto : SUPERBIKE - A Portimao Loris Baz e Alvaro Bautista hanno lottato a lungo, fino al contatto: caduta per lo spagnolo,… - gponedotcom : Ducati attenta: la BMW vuole soffiarti Loris Baz!: Sono ore decisive per il futuro di Loris: la Casa di Monaco ha a… - ViveLEndurance : RT @AlessioPiana130: Dopo la decisione di Roberto Rolfo e Robin Mulhauser di lasciare il team, Moto Ain alla #6HoursOfMost del #FIMEWC in p… - __meg__brn : RT @corsedimoto: #FIMEWC @lorisbaz insieme a Corentin Perolari e Randy de Puniet al via della #6HoursOfMost del Mondiale Endurance questo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Loris Baz Pagelle SBK Portimao: solo la sfortuna ferma Toprak, Rea non molla Loris Baz voto: 8 - Veloce Annoiato dalle gare Americane, Baz ha capito che se si mostra sempre veloce in questa insperata sostituzione, riconquista un passaporto per il Mondiale. A Portimao molto ...

SBK Portimao, Bautista: 'La mossa di Baz è stata scorretta' Stava lottando per concludere il round portoghese sul terzo gradino del podio, Alvaro Bautista, quando invece si è dovuto ritirare a causa di un contatto con Loris Baz . Contatto per cui il francese è stato penalizzato e su cui lo spagnolo ha puntato il dito senza alcun dubbio. Ecco il suo racconto sull'accaduto. Una lotta finita in fumo Il pilota Honda ha ...

Superbike, Loris Baz-Alvaro Bautista: parole al veleno dopo Portimao Corse di Moto Superbike, Loris Baz-Alvaro Bautista: parole al veleno dopo Portimao Nel week-end Superbike a Portimao Alvaro Bautista è stato atterrato da Loris Baz in gara-2. In conferenza stampa non si fanno sconti.

SBK, Ducati attenta: la BMW vuole soffiarti Loris Baz! SBK: Sono ore decisive per il futuro di Loris: la Casa di Monaco ha avanzato un’offerta al francese con l’obiettivo di posizionarlo nel team Bonovo per il 2022 con trattamento ufficiale al pari di Red ...

voto: 8 - Veloce Annoiato dalle gare Americane,ha capito che se si mostra sempre veloce in questa insperata sostituzione, riconquista un passaporto per il Mondiale. A Portimao molto ...Stava lottando per concludere il round portoghese sul terzo gradino del podio, Alvaro Bautista, quando invece si è dovuto ritirare a causa di un contatto con. Contatto per cui il francese è stato penalizzato e su cui lo spagnolo ha puntato il dito senza alcun dubbio. Ecco il suo racconto sull'accaduto. Una lotta finita in fumo Il pilota Honda ha ...Nel week-end Superbike a Portimao Alvaro Bautista è stato atterrato da Loris Baz in gara-2. In conferenza stampa non si fanno sconti.SBK: Sono ore decisive per il futuro di Loris: la Casa di Monaco ha avanzato un’offerta al francese con l’obiettivo di posizionarlo nel team Bonovo per il 2022 con trattamento ufficiale al pari di Red ...