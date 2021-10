Lorella Boccia a pochi giorni dal parto guarda le smagliature e il corpo che cambia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Manca poco al parto di Lorella Boccia, meno di dieci giorni e la ballerina e conduttrice darà alla luce la sua prima figlia, a meno che la piccola non decida di attendere ancora un po’. “Oggi gli ormoni sono particolarmente alle stelle” confida Lorella Boccia tra le storie di Instagram dopo avere mostrato Niccolò Presta che ha montato la culletta della figlia. Tante emozioni, gli ormoni e il corpo che è cambiato e continua a cambiare. E’ su Vanity Fair che ha raccontato delle sue smagliature, dell’ansia e di quanto si è lasciata andare a tavola. Ammette di essere una mangiona e la scusa della gravidanza è perfetta ma nell’ultimo periodo sta facendo più attenzione. Lorella Boccia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Manca poco aldi, meno di diecie la ballerina e conduttrice darà alla luce la sua prima figlia, a meno che la piccola non decida di attendere ancora un po’. “Oggi gli ormoni sono particolarmente alle stelle” confidatra le storie di Instagram dopo avere mostrato Niccolò Presta che ha montato la culletta della figlia. Tante emozioni, gli ormoni e ilche èto e continua are. E’ su Vanity Fair che ha raccontato delle sue, dell’ansia e di quanto si è lasciata andare a tavola. Ammette di essere una mangiona e la scusa della gravidanza è perfetta ma nell’ultimo periodo sta facendo più attenzione....

