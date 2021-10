L'Oms raccomanda il primo vaccino antimalarico per bambini (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'Organizzazione mondiale della sanità ha raccomandato l'impiego di massa del primo vaccino antimalarico per i bambini, che potrà essere usato in particolare in Africa subsahariana e in altre zone a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'Organizzazione mondiale della sanità hato l'impiego di massa delper i, che potrà essere usato in particolare in Africa subsahariana e in altre zone a ...

Advertising

SkyTG24 : L'Oms raccomanda il primo vaccino contro la malaria per bambini: 'Un momento storico' - Carmela_oltre : RT @ilquotidianoweb: Malaria, l’Oms raccomanda l’uso del primo vaccino nei bambini dell’Africa subsahariana - fr4nc15_93 : La nuova frontiera No Vax - Lucavad72 : RT @SkyTG24: L'Oms raccomanda il primo vaccino contro la malaria per bambini: 'Un momento storico' - ilquotidianoweb : Malaria, l’Oms raccomanda l’uso del primo vaccino nei bambini dell’Africa subsahariana -