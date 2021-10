L' Oms ha dato l' ok all' uso di massa del vaccino contro la malaria

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Svolta storica nella lotta alla. L'Organizzazione mondiale della sanità ha raccomanoggi l’impiego didel primoantimalarico per i bambini che potrà essere usato in particolare in Africa subsahariana e in altre zone a rischio con trasmissione dellada P. falciparum da moderata a elevata. Proprio in quelle zone laè ad oggi una delle principali cause di malattie infantili e di morte. Per avere un'idea delle vite che si potrebbero salvare basta dire che più di 260 mila bambini africani di età inferiore ai cinque anni muoiono ogni anno a causa di questa malattia. “Questo è un momento storico. Il tanto attesolaper i bambini è una svolta per la scienza, la salute dei ...

Secondo l', il vaccino RTS, S/AS01, prodotto dalla multinazionale farmaceutica britannica ... Per Ghebreyesus si tratta di un enorme successo,che la malaria fa registrare circa 230 milioni di ...Storica decisione dell'Organizzazione mondiale della sanità che hail via libera al vaccino contro la malaria, prodotto da GlaxoSmithKline. Il farmaco dovrà ... Prima dell'okay dell'sono stati ...Il preparato è pensato per i bambini e potrà essere usato in particolare in Africa subsahariana e in altre zone a rischio ...L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha raccomandato oggi l'impiego di massa del primo vaccino antimalarico per i bambini, che potrà essere usato in particolare in Africa subsahariana e in alt ...