L’Oms approva il primo vaccino contro la malaria: “Momento storico” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha approvato il primo vaccino contro la malaria. Lo rende noto la stessa Agenzia delle Nazioni Unite specializzata per le questioni sanitarie. “Questo è un Momento storico, il lungamente atteso vaccino contro la malaria per i bambini è un passo avanti per la scienza, la salute dei bambini e il controllo della malaria” ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale delL’Oms. Il vaccino, prodotto da GlaxoSmithKline, che ha donato dieci milioni di dosi, potrebbe salvare migliaia di bambini africani che ogni anno muoiono a causa della malattia. La malaria, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 ottobre 2021), l’Organizzazione Mondiale della Sanità, hato illa. Lo rende noto la stessa Agenzia delle Nazioni Unite specializzata per le questioni sanitarie. “Questo è un, il lungamente attesolaper i bambini è un passo avanti per la scienza, la salute dei bambini e illlo della” ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale del. Il, prodotto da GlaxoSmithKline, che ha donato dieci milioni di dosi, potrebbe salvare migliaia di bambini africani che ogni anno muoiono a causa della malattia. La, ...

Advertising

askanews_ita : RT @askanews_ita: L’Oms approva il primo vaccino contro la #malaria per uso diffuso. Tedros: 'Un giorno storico' - EdoardoQuaquini : RT @askanews_ita: L’Oms approva il primo vaccino contro la #malaria per uso diffuso. Tedros: 'Un giorno storico' - tax_tweet : RT @RadioLuiss: L’Oms approva il primo vaccino contro la #malaria: “Evento storico”. Verrà utilizzato per proteggere i bambini in Africa su… - RadioLuiss : L’Oms approva il primo vaccino contro la #malaria: “Evento storico”. Verrà utilizzato per proteggere i bambini in A… - sulsitodisimone : RT @ultimoranet: L’Oms approva il primo vaccino contro la malaria: “Evento storico”. Verrà utilizzato per proteggere i bambini in Africa s… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Oms approva L'Oms approva il primo vaccino contro la malaria per uso diffuso askanews