Liverpool, rifiutata richiesta di slittare sfida contro il Watford per poter far giocare i brasiliani (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E’ stata rifiutata la richiesta del Liverpool di poter far slittare alla sera la sfida contro il Watford per poter schierare regolarmente Alisson, Fabinho e Firmino, impegnati in Sudamerica con il Brasile. Questo quanto riportato dal Daily Telegraph, il quale conferma che la gara resta regolarmente in programma alle 13.30 di sabato 16 ottobre. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E’ stataladeldifaralla sera lailperschierare regolarmente Alisson, Fabinho e Firmino, impegnati in Sudamerica con il Brasile. Questo quanto riportato dal Daily Telegraph, il quale conferma che la gara resta regolarmente in programma alle 13.30 di sabato 16 ottobre. SportFace.

