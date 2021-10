LIVE Milano-Torino 2021 in DIRETTA: iniziata la gara! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 12.32 Si muovono in quattro: FRAPPORTI Mattia (EOLO-Kometa) LAZKANO Oier (Caja Rural – Seguros RGA) BOU Joan (Euskaltel – Euskadi) ORRICO Davide (Vini Zabù) 12.27 Velocità moderata in questa prima parte. 12.23 iniziata la gara! Superato il chilometro 0. 12.20 Partiti 161 corridori, 23 squadre delle quali 15 World Tour. 12.18 In casa Italia la punta è Vincenzo Nibali: @vincenzonibali #MilanoTorino #MiTo #UnaCorsaunMito pic.twitter.com/EnrzUgkgJC — Milano-Torino (@MiTo1876) October 6, 2021 12.13 Lorenzo Fortunato prima del via: “Questa gara, assieme al Giro di Lombardia, è uno dei miei obiettivi di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 12.32 Si muovono in quattro: FRAPPORTI Mattia (EOLO-Kometa) LAZKANO Oier (Caja Rural – Seguros RGA) BOU Joan (Euskaltel – Euskadi) ORRICO Davide (Vini Zabù) 12.27 Velocità moderata in questa prima parte. 12.23laSuperato il chilometro 0. 12.20 Partiti 161 corridori, 23 squadre delle quali 15 World Tour. 12.18 In casa Italia la punta è Vincenzo Nibali: @vincenzonibali ##MiTo #UnaCorsaunMito pic.twitter.com/EnrzUgkgJC —(@MiTo1876) October 6,12.13 Lorenzo Fortunato prima del via: “Questa gara, assieme al Giro di Lombardia, è uno dei miei obiettivi di ...

