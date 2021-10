LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: azzurre a caccia dell’oro nell’inseguimento! Paternoster e Boscaro per il colpo a sorpresa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.08: Fra poco la seconda sfida dello sprint femminile. Si parte con Shmeleva (Rus)-Friedrich (Ger) 0-1 19.06: Oro per il francese Benjamin Thomas, un dominatore assoluto della gara. Argento per il pimpante portoghese Leitao, bronzo per il russo Shichkin, sempre presente nhelle posizioni di testa. Deludente la prova di Donegà, mai a punti: è dodicesimo 19.05: Staniszewski vince l’ultimo sprint davanti a De Ketele, Shichkin e Perrett 19.02: Staniszewski, De Ketele, Shichkin e Mora Vedri al penultimo sprint 19.02: Staniszewski e De Ketele cercano di prendere il giro che li rimetterebbe in corsa per il bronzo 18.59: Thomas è di un altro pianeta: vince anche il terz’ultimo sprint, davanti a Leitao, Shichkin e Lora Vedri 18.56: Mora Vedri vince il quart’ultimo sprint davanti a De Ketele, Thomas e Leitao 18.53: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.08: Fra poco la seconda sfida dello sprint femminile. Si parte con Shmeleva (Rus)-Friedrich (Ger) 0-1 19.06: Oro per il francese Benjamin Thomas, un dominatore assoluto della gara. Argento per il pimpante portoghese Leitao, bronzo per il russo Shichkin, sempre presente nhelle posizioni di testa. Deludente la prova di Donegà, mai a punti: è dodicesimo 19.05: Staniszewski vince l’ultimo sprint davanti a De Ketele, Shichkin e Perrett 19.02: Staniszewski, De Ketele, Shichkin e Mora Vedri al penultimo sprint 19.02: Staniszewski e De Ketele cercano di prendere il giro che li rimetterebbe in corsa per il bronzo 18.59: Thomas è di un altro pianeta: vince anche il terz’ultimo sprint, davanti a Leitao, Shichkin e Lora Vedri 18.56: Mora Vedri vince il quart’ultimo sprint davanti a De Ketele, Thomas e Leitao 18.53: ...

