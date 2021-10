LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: azzurre a caccia dell’oro nell’inseguimento! Paternoster, Boscaro e Donega per il colpo a sorpresa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57: Si parte con i quarti di finale della velocità femminile. Già eliminate le azzurre Vece e Bissolati. La prima sfida è tra la tedesce Friedrich e la russa Shmeleva 17.54: C’è Letizia Paternoster nella finale della gara ad eliminazione donne che inizia alle 19.18 e c’è Matteo Donega nella finale della corsa a punti in programma alle 18.16 17.51: Altre tre le finali che interessano da vicino l’Italia questa sera: il km da fermo maschile con Davide Boscaro che ha centrato la quinta posizione in qualificazione questa mattina. Inizio alle 19.54 17.48: La prima medaglia di questo strano Europeo l’Italia ce l’ha già in tasca e basterà aspettare due ore e mezzo per capire su quale gradino del podio salirà la squadra dell’inseguimento femminile ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.57: Si parte con i quarti di finale della velocità femminile. Già eliminate leVece e Bissolati. La prima sfida è tra la tedesce Friedrich e la russa Shmeleva 17.54: C’è Letizianella finale della gara ad eliminazione donne che inizia alle 19.18 e c’è Matteonella finale della corsa a punti in programma alle 18.16 17.51: Altre tre le finali che interessano da vicino l’Italia questa sera: il km da fermo maschile con Davideche ha centrato la quinta posizione in qualificazione questa mattina. Inizio alle 19.54 17.48: La prima medaglia di questo strano Europeo l’Italia ce l’ha già in tasca e basterà aspettare due ore e mezzo per capire su quale gradino del podio salirà la squadra dell’inseguimento femminile ...

Advertising

flamminiog : RT @Eurosport_IT: Seconda giornata di gare agli Europei di ciclismo su pista: l'Italia sarà protagonista? ??????????? Segui le gare LIVE su @d… - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: quinta Fidanza nello scratch, nono Moro nell'eliminazione. Olanda… - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: azzurre in finale nell’inseguimento! Boscaro avanti nel km da fermo - infoitsport : DIRETTA MILANO-Torino 2021, ciclismo: risultato e aggiornamenti LIVE, arrivo a Superga - _Sport_Calcio_ : Seconda giornata di gare agli Europei di ciclismo su pista: l'Italia sarà protagonista? ??????????? Segui le gare LIVE… -