LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: ARGENTO PATERNOSTER nell'eliminazione! azzurre a caccia dell'oro nell'inseguimento! Boscaro per il colpo a sorpresa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10: Ora le premiazioni e poi la finale del km da fermo 20.05: Bella gara dell'azzurra a cui è mancato qualcosa solo nel finale ma questa è la sua gara prediletta e lo ha dimostrato ancora una volta. Arriva così la prima medaglia dell'Europeo per l'Italia ma le emozioni non sono finite 20.03: E' ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAA!!! Fortin si conferma in gran forma, come tutta la squadra francese. Secondo posto per Letizia PATERNOSTER, terzo posto per la britannica Evans 20.03: Sfida tra PATERNOSTER e Fortin per l'oro. Bronzo per Evans 20.02: E' MEDAGLIA ITALIA! Fuori la polacca Plosaj 20.01: Eliminata la spagnola Larrarte Arteaga. Sono in 4 20.01: Fuori l'ucraina Fedotova, già eliminata in precedenza 20.00: Uscita la slovacca Bacikova 19.59: Rischia ...

