L'Italia perde 2-1. Sarà la Spagna a giocare la finale di Nations League (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - L'Italia esce sconfitta da San Siro e dice addio ai sogni di conquistare la Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno ceduto per 2-1 alla Spagna dopo una gara piena di difficoltà e in salita fin dal primo tempo. Oltre ai due gol delle furie rosse, entrambi realizzati da Ferran Torres, gli azzurri sono rimasti in dieci per l'espulsione di Bonucci. Non è servito il gol di Lorenzo Pellegrini servito splendidamente da Federico Chiesa. I fischi per Donnarumma San Siro non perdona, e non dimentica. Alla lettura delle formazioni di Italia e Spagna, semifinale di Nations League, il portiere azzurro, Gianluigi Donnarumma, è stato sommerso dai prevedibili fischi dei suoi ormai ex tifosi rossoneri. Il 22enne di Castellammare ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - L'esce sconfitta da San Siro e dice addio ai sogni di conquistare la. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno ceduto per 2-1 alladopo una gara piena di difficoltà e in salita fin dal primo tempo. Oltre ai due gol delle furie rosse, entrambi realizzati da Ferran Torres, gli azzurri sono rimasti in dieci per l'espulsione di Bonucci. Non è servito il gol di Lorenzo Pellegrini servito splendidamente da Federico Chiesa. I fischi per Donnarumma San Siro non perdona, e non dimentica. Alla lettura delle formazioni di, semidi, il portiere azzurro, Gianluigi Donnarumma, è stato sommerso dai prevedibili fischi dei suoi ormai ex tifosi rossoneri. Il 22enne di Castellammare ...

