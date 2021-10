L’Italia perde 2-1 contro la Spagna nella semifinale della Nations League. È la prima sconfitta dopo 37 partite (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Certo. Non sono gli Europei. Non sono le Olimpiadi. Eppure questa è la prima sconfitta degli Azzurri dopo 37 partite. L’Italia ha perso 2-1 contro la Spagna nella semifinale della Nations League, una coppa europea che si tiene dal 2018. Una sconfitta che rischiava di essere ancora più pesante, visto che fino all’83° il risultato era 2-0 contro la Spagna, grazie alla doppietta di Ferran Torres. Negli ultimi dieci minuti del secondo tempo Lorenzo Pellegrini ha provato a riaccendere le speranze con il suo gol. Ma non è bastato. L’Italia di Roberto Mancini interrompe così la sua linea di risultati positivi iniziata il 10 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Certo. Non sono gli Europei. Non sono le Olimpiadi. Eppure questa è ladegli Azzurri37ha perso 2-1la, una coppa europea che si tiene dal 2018. Unache rischiava di essere ancora più pesante, visto che fino all’83° il risultato era 2-0la, grazie alla doppietta di Ferran Torres. Negli ultimi dieci minuti del secondo tempo Lorenzo Pellegrini ha provato a riaccendere le speranze con il suo gol. Ma non è bastato.di Roberto Mancini interrompe così la sua linea di risultati positivi iniziata il 10 ...

Advertising

matteorenzi : Il Pd liberato dall’abbraccio dei Cinque Stelle vince. Altro che Conte o morte. Se il Pd è riformista se la gioca,… - Gazzetta_it : La Spagna spezza l'incantesimo della squadra di Mancini. Riviviamo una cavalcata fantastica #Italia - Soulblavk0 : RT @tutroppotop: viene convocato un giocatore del Nilam l'Italia perde dopo 3 anni - 317iiix : Non m'importa quale vince, Francia, Belgio. Perché chi perde combatterà l'Italia! Oh, non mi sento motivato. - positanonews : #Calcio #Sport #SportItaliaenelMondo #nazionaleitaliana #Spagna National League, l’Italia perde per 2-1 con la Spag… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia perde L'Italia perde 2-1. Sarà la Spagna a giocare la finale di Nations League AGI - Agenzia Italia