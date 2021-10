L’Istituto italiano di cultura di Abu Dhabi apre al pubblico. In mostra il pioniere della videoarte (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Istituto italiano di cultura – Abu Dhabi (IIC), un ente governativo ufficiale dedicato alla promozione della lingua e della cultura italiana, è ora aperto al pubblico. Il primo e unico polo culturale italiano nella regione del Golfo situato nell’area di Al Bateen – Abu Dhabi è un edificio di tre piani dotato di uno spazio polifunzionale che può ospitare vari eventi, rendendolo un’importante destinazione per l’arte e la cultura. “Il rafforzamento dei legami economici e culturali tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti è il nostro obiettivo principale – ha dichiarato Nicola Lener, ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti. In effetti, abbiamo avuto scambi in vari ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 ottobre 2021)di– Abu(IIC), un ente governativo ufficiale dedicato alla promozionelingua eitaliana, è ora aperto al. Il primo e unico pololenella regione del Golfo situato nell’area di Al Bateen – Abuè un edificio di tre piani dotato di uno spazio polifunzionale che può ospitare vari eventi, rendendolo un’importante destinazione per l’arte e la. “Il rafforzamento dei legami economici eli tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti è il nostro obiettivo principale – ha dichiarato Nicola Lener, ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti. In effetti, abbiamo avuto scambi in vari ...

