Lexus auto ufficiale Festa Roma | sostiene docufilm su Gigi Proietti

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Confermando l’attenzione al mondo dello spettacolo,è per il secondo anno consecutivodelladel Cinema di, in calendario dal 14 al 24 ottobre, con una gamma di 38 vetture elettrificate a basso impatto ambientale che porteranno sul red carpet attori, registi e volti noti dello show business protagonisti della kermesse. Ma la presenza del brand premium del gruppo Toyota arriva fino al grande schermo, con la partecipazione alla produzione delin anteprima “Luigidetto”, di Edoardo Leo, prodotto da Fulvio e Paola Lucisano. Il documentario – realizzato da Iif e Alea Film con Rai Cinema – è opera dell’attore e regista Edoardo Leo, brand ambassador di. “Siamo molto orgogliosi di ...

Acea è Partner, l'Ufficiale è. Gli Sponsor Ufficiali sono ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo e Gruppo FS Italiane. Getty Images è Media Partner. Pino Chiodo è il Partner Tecnico per le ...... il marchiodiversificherà la gamma NX 2022 nelle seguenti versioni: Premium - con cerchi in lega da 18', gruppi ottici Bi - LED, vetri privacy, sedili anteriori riscaldabili con rivestimenti ...Confermando l'attenzione al mondo dello spettacolo, Lexus è per il secondo anno consecutivo Auto Ufficiale della Festa del Cinema di Roma, in calendario dal 14 al 24 ottobre, con una gamma di 38 vettu ...Il marchio giapponese “firma” una chitarra speciale: è una versione in soli 100 esemplari della Fender Stratocaster ispirata alla sua Lc500 ...