Letta | “Salvini fa solo casino | ma gli italiani lo hanno già sanzionato”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel governo “è importante che ci sia chiarezza e non chiacchiericci estenuanti, fastidiosi, che creano un rumore di fondo insopportabile. Anche perchénon ottiene niente, fa, questo obbliga a un dispendio inutile. Credo che tutti abbiamo chiaro che è un danno. Ma glilo, la sconfitta alle amministrative del centrodestra e della Lega è per via di questo atteggiamento”. Lo dice il segretario del Pd Enricoa Radio Immagina. “Noi abbiamo stigmatizzato, io l’ho detto chiaramente:dà del bugiardo al premier e chiede aglichi ha ragione. Per noi ha ragione Draghi, chiedo aglidi fare lo stesso” afferma poi il segretario del Pd a proposito della ...