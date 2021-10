L'Eredità, non è stagione per Paolo che sbaglia clamorosamente la parola finale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tra casa e televisione la differenza è enorme e questo lo sa bene Paolo Massa che purtroppo ha incassato un'altra brutta disfatta a L'Eredità, nonostante la Ghigliottina fosse più abbordabile del solito. Il campione del game show di Flavio Insinna non è riuscito ad avere le idee chiare, prendendo una grossa cantonata. Paolo ha rischiato anche di perdere al confronto con Agnese, ma alla fine è riuscito ad accedere al Triello. Nella puntata del 6 ottobre, inoltre, la campionessa con portafoglio, Francesca, è stata eliminata. L'Eredità, Francesca eliminata dal gioco dopo la vittoria di 20 mila euro Superata la prima sessione di giochi, ad accedere al Triello sono stati Paolo, Mariateresa e Marcello. Francesca, colei che è riuscita a vincere qualche giorno fa a L'Eredità (20 mila euro di ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tra casa e televisione la differenza è enorme e questo lo sa beneMassa che purtroppo ha incassato un'altra brutta disfatta a L', nonostante la Ghigliottina fosse più abbordabile del solito. Il campione del game show di Flavio Insinna non è riuscito ad avere le idee chiare, prendendo una grossa cantonata.ha rischiato anche di perdere al confronto con Agnese, ma alla fine è riuscito ad accedere al Triello. Nella puntata del 6 ottobre, inoltre, la campionessa con portafoglio, Francesca, è stata eliminata. L', Francesca eliminata dal gioco dopo la vittoria di 20 mila euro Superata la prima sessione di giochi, ad accedere al Triello sono stati, Mariateresa e Marcello. Francesca, colei che è riuscita a vincere qualche giorno fa a L'(20 mila euro di ...

Advertising

BaldinoVittoria : Grazie @virginiaraggi per aver amministrato #Roma con onore, disciplina e coraggio. Ha resistito ad attacchi abnorm… - guidobodrato : @MassimoPatan Il tempo! Che 'cancella fin le ruine' appiattisce tutto e fa dimenticare anche quelli ( non molti )ch… - elpiga3 : @MPC307 @AMDdamanna Quando si eredita una città sommersa dai debiti, dove zingari e mafiosi la fanno da padroni, do… - felicettialess1 : @itaca62 @antonio_bux @ardigiorgio @mara_carfagna @forza_italia Le case inagibili si fanno certificare e vi è riduz… - amata_giulia : @Loredan83532601 Esatto...e figurati che per vendere la casa ereditata dal Notaio ho dovuto pagare anche 400 euro c… -

Ultime Notizie dalla rete : Eredità non Futsal: Campionato Sammarinese ai nastri di partenza, tutti a caccia del Fiorentino Dunque non sarà esordio assoluto ma solo interno per il tecnico ex Tre Fiori, chiamato assieme ai suoi ragazzi a dare subito un segnale di forza al campionato vista l'eredità pesante che la squadra ...

Scuse Papa al Messico, ira Madrid/ "Spagna portò civiltà cristiana in Sud America" ...non ci sta e dopo la lettera di Papa Francesco arriva la risposta indiretta della Governatrice spagnola: " Mi sorprende che un cattolico che parla spagnolo parli a sua volta così della nostra eredità,...

Immobili ed eredità: non tutti gli eredi hanno gli stessi benefici We Wealth Dunquesarà esordio assoluto ma solo interno per il tecnico ex Tre Fiori, chiamato assieme ai suoi ragazzi a dare subito un segnale di forza al campionato vista l'pesante che la squadra ......ci sta e dopo la lettera di Papa Francesco arriva la risposta indiretta della Governatrice spagnola: " Mi sorprende che un cattolico che parla spagnolo parli a sua volta così della nostra,...