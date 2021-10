Lenovo Tab P11 Pro | dotazioni da primo della classe

Leggi su wired

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)Tab P11 ProPrendersi del tempo per guardare la propria serie preferita su Netflix o giocare all’ultimo titolo gaming, e perché no, estraniarsi da tutto per dedicarsi al disegno. Oppure, lavorare sull’ultimo foglio di calcolo Microsoft prima di un e-party in videoconferenza con la camera frontale da 8 megapixel. Sono questi alcuni dei tool più importanti dell’ultimoTab P11 Pro. Intrattenimento in alta definizione La dotazione tecnica suggerisce cheTab P11 Pro sia stato progettato per l’intrattenimento in alta definizione. Si parte dal display Oled da 11,5 pollici 2K (2560 x 1600) in HDR10 e Dolby Vision. Uno schermo certificato Netflix HD. Lo chassis ultrasottile è realizzato in lega di alluminio. Ha un’esclusiva finitura bicolore, cornici sottili da 6,9 millimetri e un profilo da 7,7 millimetri nel punto più ...