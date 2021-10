L'energia che ci cambierà la vita (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un traguardo fondamentale è stato raggiunto nella ricerca sulla fusione a confinamento magnetico. In settembre CFS (Commonwealth Fusion Systems), società spin-out del MIT (Massachusetts Institute of Technology), ha ufficializzato la costruzione e il collaudo del più potente magnete superconduttore al mondo dedicato al confinamento del plasma nei reattori di tipo “Tokamak”, per controllare il processo di fusione magnetica. La fusione, che riproduce il processo attraverso cui le stelle generano la propria energia, potrà cambiarci la vita. Essa rappresenta infatti una fonte di energia sicura, sostenibile e potenzialmente inesauribile. È un successo anche per Eni, maggior azionista di CFS. L’amministratore delegato Claudio Descalzi spiega: “Per Eni, la fusione a confinamento magnetico occupa un ruolo centrale nella ricerca tecnologica ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un traguardo fondamentale è stato raggiunto nella ricerca sulla fusione a confinamento magnetico. In settembre CFS (Commonwealth Fusion Systems), società spin-out del MIT (Massachusetts Institute of Technology), ha ufficializzato la costruzione e il collaudo del più potente magnete superconduttore al mondo dedicato al confinamento del plasma nei reattori di tipo “Tokamak”, per controllare il processo di fusione magnetica. La fusione, che riproduce il processo attraverso cui le stelle generano la propria, potrà cambiarci la. Essa rappresenta infatti una fonte disicura, sostenibile e potenzialmente inesauribile. È un successo anche per Eni, maggior azionista di CFS. L’amministratore delegato Claudio Descalzi spiega: “Per Eni, la fusione a confinamento magnetico occupa un ruolo centrale nella ricerca tecnologica ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Franco: 'Se la pandemia riprendesse i numeri sarebbero a rischio. L'aumento del costo dell'energia e il suo peso su… - GassmanGassmann : Quando leggerete le bollette con rincari di circa il 29 %, ricordatevi che gli aumenti sono causati dalla dipendenz… - EnricoTurcato : Federico #Chiesa non è solo qualità e tecnica. È energia, voglia, grinta, carattere, ambizione. Caratteristiche ch… - AnnaRDelorenzo : RT @Nico6410: #BuongiornoATutti?????????? ....pensare a come gli altri possano vederci, porta via una energia che possiamo sfruttare in modo p… - nonchristinee : voglio avere la stessa energia di luca quando la prof mi dice che mi interroga “NON CE N’È PER NESSUUNOOO” #Amici21 -