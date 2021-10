“Lei in miniatura”. La figlia vip ha la bellezza della mamma attrice. Ma gli occhi del papà (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per anni hanno fatto sognare milioni di ammiratori da tutto il mondo, unendo i due imperi creati lui nella musica e lei nello spettacolo. La meravigliosa e brillante Gwyneth Paltrow e l’amatissimo leader dei Coldplay, Chris Martin, sono stati insieme per molti anni. Sposati dal 2003 al 2015, hanno avuto due splendidi figli: Apple Martin (2004) e Moses Martin (2006). In realtà i nomi dei due eredi di Gwyneth Paltrow e Chris Martin sono molto più lunghi. La figlia maggiore, Apple Martin, per esteso si chiama Apple Blythe Alison Martin, mentre il piccolo Moses Bruce Anthony Martin. Loro sono i due unici gioielli nati dal lungo amore che ha unito le star mondiali. Di recente si è parlato della primogenita per la somiglianza con la mamma. Gwyneth Paltrow, la figlia Apple Martin: età, foto, padre “17 anni ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per anni hanno fatto sognare milioni di ammiratori da tutto il mondo, unendo i due imperi creati lui nella musica e lei nello spettacolo. La meravigliosa e brillante Gwyneth Paltrow e l’amatissimo leader dei Coldplay, Chris Martin, sono stati insieme per molti anni. Sposati dal 2003 al 2015, hanno avuto due splendidi figli: Apple Martin (2004) e Moses Martin (2006). In realtà i nomi dei due eredi di Gwyneth Paltrow e Chris Martin sono molto più lunghi. Lamaggiore, Apple Martin, per esteso si chiama Apple Blythe Alison Martin, mentre il piccolo Moses Bruce Anthony Martin. Loro sono i due unici gioielli nati dal lungo amore che ha unito le star mondiali. Di recente si è parlatoprimogenita per la somiglianza con la. Gwyneth Paltrow, laApple Martin: età, foto, padre “17 anni ...

