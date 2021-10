L’educazione finanziaria è una competenza per tutti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dal 2018, ottobre è stato nominato Mese delL’educazione finanziaria. La scelta non poteva che cadere su questo mese che si apre con la World Investor Week, una manifestazione internazionale dedicata alla gestione del risparmio, e si conclude con la Giornata Mondiale del Risparmio; due occasioni, dunque, per creare momenti di riflessione e confronto su aspetti fondamentali legati al benessere economico e sociale del singolo e dell’intera comunità. L’educazione finanziaria è una competenza di base per tutti Da dove nasce il bisogno di sensibilizzare i cittadini su scala internazionale e mondiale riguardo alle tematiche finanziarie? E qual è la consapevolezza italiana a tal proposito? Sono i dati a intimare di correre al riparo: da una ricerca pubblicata nel 2018 da Banca D’Italia, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dal 2018, ottobre è stato nominato Mese del. La scelta non poteva che cadere su questo mese che si apre con la World Investor Week, una manifestazione internazionale dedicata alla gestione del risparmio, e si conclude con la Giornata Mondiale del Risparmio; due occasioni, dunque, per creare momenti di riflessione e confronto su aspetti fondamentali legati al benessere economico e sociale del singolo e dell’intera comunità.è unadi base perDa dove nasce il bisogno di sensibilizzare i cittadini su scala internazionale e mondiale riguardo alle tematiche finanziarie? E qual è la consapevolezza italiana a tal proposito? Sono i dati a intimare di correre al riparo: da una ricerca pubblicata nel 2018 da Banca D’Italia, ...

Advertising

539th : @micarie75 @LoGnuSagace Si, l'educazione fiscale e finanziaria è a livelli assurdi. Tempo un collega mi ha chiesto… - rietin_vetrina : L’8 ottobre webinar conclusivo del progetto pilota “Donne in attivo – La tua guida all’educazione finanziaria” - PalermoToday : Banca Widiba sostiene l’educazione finanziaria in Sicilia - heyvale_ : RT @GltFoundation: ??6/10/2021 - h.12:00 ??L'EVENTO SARÀ VISIBILE IN SEGUITO SU FACEBOOK E YOUTUBE ??RAPPORTO GLT 2021 - Educazione Finanziari… - cru_unipol : RT @UnipolGroup_PR: ?? Oggi su @qn_giorno l’impegno del #GruppoUnipol per colmare il gap di genere nell’educazione finanziaria. @CsrMarisa:… -