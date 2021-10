Le tante giravolte di Michele Emiliano | sostenuto e sostenitore del sindaco vicino a Casapound

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “L’ottimismo non porta mai a immaginare numeri di questo tipo. Eravamo ottimisti e sereni per il lavoro svolto in questi cinque anni ma mai ci saremmo immaginati di conquistarci la fiducia dei tre quarti dei neretini”, aveva commentato così Pippi Mellone il risultato delle ultime elezioni amministrative a Nardò. Lui, consideratoad ambienti dirimane forte di un ottimo rapporto con il presidente della Regione Puglia, in quota centrosinistra. “Sicuramente il lavoro di questi anni, soprattutto in termini di opere pubbliche – continua – ha premiato tantissimo. Abbiamo asfaltato oltre 150 strade comunali, recuperato aree delle periferie, realizzato impianti sportivi, scuole e le piste ciclabili. Motivi di soddisfazione per i cittadini non sono mancati. La percentuale ci ha fatto arrossire, ...