Le squadre di Serie C in FIFA o eFootball: la Lega vuole aumentare la popolarità del campionato (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel prossimo futuro vedremo anche le squadre di Serie C sui principali giochi di calcio, ovvero eFootball e FIFA. Sta lavorando proprio in questo senso la Lega di Serie C, che ha voluto avviare le trattative con entrambi i giganti esports. Con l'inserimento delle squadre di Serie C l'obiettivo è quello di accrescere la popolarità della terza Serie calcistica italiana. "Abbiamo trovato un partner industriale che dal 2022 farà partire un campionato – ha detto il vice presidente della Lega Pro, Marcel Vulpis, che ha sottolineato l'importanza di puntare sugli esports – Ha fatto un investimento importante in termini economici e di progettualità sulla Lega Pro. Konami o EA ...

