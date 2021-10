Le Iene | Nicola Savino annuncia tante presenze femminili ma poi dice “Rivorrei Alessia Marcuzzi …”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella serata di ieri martedì 5 ottobre 2021 è tornato l’appuntamento con il noto programma di Italia 1, ovvero Le. Questa edizione sarà sicuramente diversa rispetto alle altre perché non ci sarà una delle conduttrici più amate di sempre, ovvero. Come sappiamo, quest’ultima ha deciso di lasciare Mediaset e la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, proprio nel corso di questa estate 2021. Ad ogni modo, i suoi colleghi e anche lo stesso Davide Parenti hanno voluto ricordaree pare che abbiano speso delle belle parole nei suoi confronti. Al timone della trasmissione c’è sempre, il quale puntata dopo puntata sarà affiancato da 10 conduttrici diverse. Questa notizia era arrivata già alcuni giorni fa ed è stata confermata proprio ...

Leggi anche Le Iene, Nicola Savino: 'Vorrei che tornasse Alessia Marcuzzi', la confessione spiazza tutti Per dare il via al programma Elodie ha scelto l'iconico completo smoking, il tradizionale ... Su Canale 5 la serie 'Luce dei Tuoi Occhi' con Anna Valle e Giuseppe Zeno ha avuto 3.100.000 (share 16%) e su Italia 1 buon esordio per la 25esima edizione de 'Le Iene', condotto da Nicola Savino, ... Nella serata di ieri martedì 5 ottobre 2021 è tornato l'appuntamento con il noto programma di Italia 1, ovvero Le Iene. Questa edizione sarà sicuramente diversa rispetto alle altre perché non ci sarà ...