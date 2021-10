Le Iene in Brasile per Dayane Mello, parla l’avvocato: “Come se fosse in prigione” – VIDEO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le Iene sono intervenute sul caso legato a Dayane Mello, concorrente de La Fazenda in Brasile che è stata molestata da Nego do Borel, cantante successivamente squalificato dal reality show proprio dopo queste accuse. Le Iene in Brasile per Dayane Mello Roberta Rei è volata in Brasile cercando di parlare con Dayane Mello. L’inviata non... L'articolo provIene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lesono intervenute sul caso legato a, concorrente de La Fazenda inche è stata molestata da Nego do Borel, cantante successivamente squalificato dal reality show proprio dopo queste accuse. LeinperRoberta Rei è volata incercando dire con. L’inviata non... L'articolo provda Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

redazioneiene : .@Daymelloreal non ricorda, non sa se è stata vittima di uno stupro e non può uscire dal reality la Fazenda. Noi co… - nagia59 : RT @blogtivvu: Le Iene in Brasile per Dayane Mello, parla l’avvocato: “Come se fosse in prigione” – VIDEO - blogtivvu : Le Iene in Brasile per Dayane Mello, parla l’avvocato: “Come se fosse in prigione” – VIDEO - nickianarinika : RT @redazioneiene: .@Daymelloreal non ricorda, non sa se è stata vittima di uno stupro e non può uscire dal reality la Fazenda. Noi con @ro… - dpeschie : RT @redazioneiene: .@Daymelloreal non ricorda, non sa se è stata vittima di uno stupro e non può uscire dal reality la Fazenda. Noi con @ro… -