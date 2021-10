Le Iene, Dayane Mello molestata nel reality A Fazenda? Parla il suo avvocato: “Non ha visto i filmati e non ricorda, è imprigionata nello show” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nego do Borel, il concorrente del reality brasiliano “A Fazenda“, è indagato per il presunto stupro di Dayane Mello, showgirl che ha partecipato all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“. Il cantante è stato squalificato ma la modella non ricorda cosa sia accaduto, non ha visto le immagini ed è ancora all’interno della trasmissione. I filmati, prima che venissero rimossi all’emittente Record Tv, mostravano l’approccio di Nego e il rifiuto della concorrente, ripetuto più volte: “Non posso, ho una figlia, non posso.” La telecamera poco dopo veniva spostata. “Le Iene” al debutto sono volate in Brasile per occuparsi del discusso caso, dopo aver invaso i social è sbarcato anche in tv. L’inviata Roberta Rei prova a mettersi inutilmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nego do Borel, il concorrente delbrasiliano “A“, è indagato per il presunto stupro digirl che ha partecipato all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“. Il cantante è stato squalificato ma la modella noncosa sia accaduto, non hale immagini ed è ancora all’interno della trasmissione. I, prima che venissero rimossi all’emittente Record Tv, mostravano l’approccio di Nego e il rifiuto della concorrente, ripetuto più volte: “Non posso, ho una figlia, non posso.” La telecamera poco dopo veniva spostata. “Le” al debutto sono volate in Brasile per occuparsi del discusso caso, dopo aver invaso i social è sbarcato anche in tv. L’inviata Roberta Rei prova a mettersi inutilmente ...

Advertising

FQMagazineit : Le Iene, Dayane Mello molestata nel reality A Fazenda? Parla il suo avvocato: “Non ha visto i filmati e non ricorda… - cortomusoo : devo vedere il servizio delle iene che hanno fatto ieri su dayane, spero ci sia su mediaset infinity - Andsticatzen : Quanto manca vedere Day stile gatto, che si siede ovunque in casa con le sue posizioni 'comode'. Super Day amore s… - scopamica_lu : RT @LucaVasta1: Se Soleil vedesse il servizio delle iene su Dayane.. ?? #gfvip - OptiMagazine : Il discorso di #Elodie a #LeIene per #DayaneMello: 'Non dobbiamo mai sentirci in colpa' -