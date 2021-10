Le condizioni di Calenda a Gualtieri | Ti voto solo se tagli fuori i grillini”

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “In politica non c’è spazio per i rancori personali... Achiedo una garanzia precisa, cioè che nella sua eventuale giunta non ci siano esponenti 5 Stelle: il Movimento è stato nettamente bocciato dai romani e non può tornare a governare la città”. Così il leader di Azione, Carlo, mette in chiaro, in un colloquio con La Stampa, la condizione principale per un suo eventuale appoggio a Robertoal ballottaggio per decidere il prossimo sindaco di Roma. E se questa condizione non viene assicurata? “Vuol dire che non dichiarerò il mio, perché lo considererei unbuttato, al pari di quello per Michetti, che non ha uno straccio di programma e dal quale sono molto distante”, afferma, che si rivolge direttamente al segretario Pd Enrico Letta: “Letta ...