Le accuse all’avvocato Luca Di Donna | “Ha acquisito potere e lo ha usato per arricchirsi”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Gli è cambiata la vita! Quelli si sono trovati dal giorno alla notte quell’altro sfigato a fare il fenomeno, no? E stanno a sfruttare la situazione… Perché hanno la gente che gli va a chiedere le cose!… Lui dice che è lui, è il suo nome invece che dà valore alle cose… È meglio giocarcelo quando devi calare un asso, non per le stronzate!”. L’intercettazione, riportata dal Corriere della Sera e da Repubblica, è citata nel decreto della Procura di Roma che ha ordinato la perquisizione – eseguita martedì – negli studi professionali diDie degli altri due avvocati Giancarlo Esposito e Valerio De, indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico di influenze illecite: secondo l’accusa, “si associavano allo scopo di ricevere utilità da soggetti privati sfruttando e mettendo a disposizione reciproca le relazioni ...