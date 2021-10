Lazio | l' ex Lulic | A Roma assalito dai tifosi Che bella esperienza!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Lulic

ROMA - Senadrappresenta uno dei capitoli più belli della storia della. L'addio a fine della passata stagione dopo tanti successi e traguardi raggiunti. Uno su tutti: la vittoria della Coppia Italia ......, parla del suo futuro nel mondo del calcio, ricordando anche l'esperienza italiana Intervistato dal quotidiano svizzero Blick.ch, l'ex capitano dellaSenad, ora svincolato, ha così ...Il bosniaco è tornato in Svizzera e non ha ancora preso una decisione sul proprio futuro: “Non escludo una squadra all’estero” ...Il difensore biancoceleste ha deciso di "autotassarsi" dopo il rosso rimediato contro il Bologna. Ultimo caso, in ordine di tempo, di una serie di sanzioni pecuniarie spontaneamente elargite da un tes ...