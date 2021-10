Lazio | le condizioni di Immobile preoccupano Sarri | le novità

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ledipotrebbe complicare i piani dellae diin vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Tempi di recupero ancora da valutare dopo il recente stop muscolare Maurizioincrocia le dita e spera di poter recuperarein vista della ripresa del campionato in occasione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsalute : Zaccagni vede Lazio-Inter? Migliorano le condizioni dall’infortunio - internewsit : Zaccagni vede Lazio-Inter? Migliorano le condizioni dall'infortunio - - Lorenzored17 : Chiunque sappia cosa sta dicendo Vardy in questo momento e perché lo sta dicendo ha la mia totale stima, senza cond… - TuttoFanta : ??#LAZIO: #Zaccagni sabato ha avvertito di nuovo dolore dopo tre giorni di lavoro differenziato sul campo. Le sue co… - alessia_ranaldi : @francesco_niolu @mai_esistito @francang1950 @Mark_NoFanatici @BereBuiols @CarloCalenda Se non sarà la Raggi stessa… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio condizioni

...Civile ha emesso oggi l'avviso dimeteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, giovedì 7 ottobre 2021, e per le successive 18 - 24 ore si prevedono sul: venti ...E' un primo passo, se ci saranno lefaremo ancora meglio". Il calcio femminile in Italia,... A tenere a battesimo il nuovo pallone c'era un ospite d'eccezione, il calciatore della...Già ieri in Polonia circolavano rumors sulle condizioni del classe '97 ... E questo vuol dire che salterà anche il match contro il Lazio, Juventus e Milan. A prendere il suo posto tra i pali ci sarà ...Sicuramente il portiere salterà la partita con la Lazio, in programma il 27 ottobre all'Olimpico Nell'ultima partita contro il Napoli il portiere della Fiorentina si era infortunato, ma ha provato a p ...