Lavoro | parte GOL | il maxi piano del Governo per l’occupazione

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ilaccelera sul fronte: arriva, infatti, una prima attuazione del programma Gol per la Garanzia dell’ occupabilità dei lavoratori, pensato per “aiutare i lavoratori a cercare e a difendere ile le imprese a riqualificare la manodopera. Complessivamente a migliorare la competitività del Paese”, così come l’ha presentato il Ministro delOrlando. Un decreto interministeriale, firmato dal ministro dele dell’Economia Daniele Franco, ha, infatti, avviato il procedimento per stanziare 880 milioni di euro in favore delle regioni per attuare politiche attive e formazione in campo lavorativo. Il decreto è unadella milestone prevista in questo settore dalnazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Si tratta del 20% del totale di ...