Lautaro Martinez | l' ex agente | Vicino al Napoli in passato? Vi spiego

Alejandro Camano, ex agente di Lautaro Martinez, ha parlato del futuro dell'attaccante dell'Inter e di vecchie rischieste del Napoli per il Toro. Ecco le sue dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. "Lautaro è felice in Italia, il calcio italiano gli piace tantissimo. Stiamo parlando da mesi cono l'Inter per il rinnovo e sono davvero fiducioso perchè la strada imboccata credo sia quella giusta. La Serie A è un campionato importante e diverso rispetto a quello di qualche anno fa. Lautaro è molto felice di giocare con calciatori di grande qualità come Dzeko e Correa".

