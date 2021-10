L’Australia chiuderà il centro di detenzione per richiedenti asilo sull’isola di Manus, in Papua Nuova Guinea (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mercoledì i governi di Australia e Papua Nuova Guinea hanno detto che il prossimo 31 dicembre verrà chiuso il centro di detenzione per richiedenti asilo che è gestito dal governo australiano sull’isola di Manus, a nord-est della Papua Nuova Guinea. Leggi su ilpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mercoledì i governi di Australia ehanno detto che il prossimo 31 dicembre verrà chiuso ildiperche è gestito dal governo australianodi, a nord-est della

Advertising

ElisaNorio : RT @ilpost: L’Australia chiuderà il centro di detenzione per richiedenti asilo sull’isola di Manus, in Papua Nuova Guinea - ilpost : L’Australia chiuderà il centro di detenzione per richiedenti asilo sull’isola di Manus, in Papua Nuova Guinea -

Ultime Notizie dalla rete : L’Australia chiuderà Il programma dell'ultima giornata di CinemAmbiente: chiude Legacy Quotidiano Piemontese