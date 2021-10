L’arbitro aggredito brutalmente in campo si sfoga: “Grande paura”. La polizia: “Poteva morire” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’aggressione è avvenuta nel corso del campionato Gaucho, stato di Rio Grande do Sul, Brasile. È stato durante il match tra il Guarani, di Venâncio Aires, e São Paulo, di Rio Grande, seconda divisione, che L’arbitro Rodrigo Crivellaro Dias è stato attaccato dal calciatore William Ribeiro. Un’aggressione dura culminata con un calcio alla testa, tanto che L’arbitro ha perso i sensi in campo ed è subito stato trasportato in ospedale. Una volta lì, si è sottoposto a tutti gli esami del caso, escludendo il rischio di danni permanenti. Ora, su una sedia a rotelle e con un collare cervicale, racconta quello che ha passato: “Sto bene. Grazie a Dio non è successo niente di grave. Presto starò meglio. Grazie a tutti i presenti, la mia famiglia e i miei amici. È fantastico ricevere tutti questi messaggi. È stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’aggressione è avvenuta nel corso del campionato Gaucho, stato di Riodo Sul, Brasile. È stato durante il match tra il Guarani, di Venâncio Aires, e São Paulo, di Rio, seconda divisione, cheRodrigo Crivellaro Dias è stato attaccato dal calciatore William Ribeiro. Un’aggressione dura culminata con un calcio alla testa, tanto cheha perso i sensi ined è subito stato trasportato in ospedale. Una volta lì, si è sottoposto a tutti gli esami del caso, escludendo il rischio di danni permanenti. Ora, su una sedia a rotelle e con un collare cervicale, racconta quello che ha passato: “Sto bene. Grazie a Dio non è successo niente di grave. Presto starò meglio. Grazie a tutti i presenti, la mia famiglia e i miei amici. È fantastico ricevere tutti questi messaggi. È stato ...

Advertising

GoalItalia : Follia in Brasile: William Ribeiro è stato arrestato dopo aver aggredito l'arbitro ???? ?? - Maria33759436 : Il calciatore del San Paolo RS, ammonito per proteste, ha aggredito l'arbitro colpendolo con un pugno e un calcio:… - kofiwusudedon11 : RT @GoalItalia: Follia in Brasile: William Ribeiro è stato arrestato dopo aver aggredito l'arbitro ???? ?? - junioreraldo : RT @GoalItalia: Follia in Brasile: William Ribeiro è stato arrestato dopo aver aggredito l'arbitro ???? ?? - GoalItalia : Follia in Brasile: William Ribeiro è stato arrestato dopo aver aggredito l'arbitro ???? ?? -