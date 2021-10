(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Pietro Valsecchi ha presentato i nuovi progetti di TaoDue, una delle storiche società di produzione televisiva e cinematografiche in Italia. Intervistato dal Fatto Quotidiano, il produttore che ha regalato alcune dei maggiori successi di Fiction Mediaset, da Distretto di Polizia a Squadra Antimafia passando per il suo spin-off Rosy Abate, anticipa le nuovedestinate a5. Si parte dacon, già apprezzata in Nero a Metà e Suburra, nei pannirampolla di una famiglia mafiosa che è anche una professionista nel campomoda a Milano. Poi unasugli attentati a Falcone e Borsellino, un progetto con Claudio Amendola e il toccante film su Yara Gambirasio, a novembre ...

Advertising

bubinoblog : LADY CORLEONE: ROSA DILETTA ROSSI PROTAGONISTA DELLA NUOVA SERIE DI CANALE 5 - GiusCandela : 'Rosy Abate 3 non ci sarà, è un capitolo chiuso. Ma due anni fa mi sono inventato Lady Corleone. Posso anticipare c… - fraversion : il nuovo film di Zalone, il futuro di Rosy Abate, i progetti tv (Yara Gambirasio su Netflix e Lady Corleone), la po… -

Ultime Notizie dalla rete : LADY CORLEONE

Il Fatto Quotidiano

... con i maschi a precedere in ordine cronologico lee scendere in pista alla quinta corsa in un ... schema ad handicap e duemila metri da percorrere, preferenze pur in sordina perFi e ...... con i maschi a precedere in ordine cronologico lee scendere in pista alla quinta corsa in un ... schema ad handicap e duemila metri da percorrere, preferenze pur in sordina perFi e ...