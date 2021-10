La vita in diretta il 7 ottobre sarà posticipata | la spiegazione di Matano

Advertising

DrunkZay93 : RT @G0LD3Nh: @DrunkZay93 io nella vita diretta - G0LD3Nh : @DrunkZay93 io nella vita diretta - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Omicidio #Ziliani, parla l'inquilina di Laura, l'ultima a vederla viva ???? - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Bimbo ucciso, la mamma accusata di omicidio. Rivedi su RaiPlay il servizio di @MaraPannone ???? - CalzeBucate : Momento La Vita in Diretta. #chilhavisto -

Ultime Notizie dalla rete : vita diretta

Nel corso di un collegamento con Lainla donna si è detta convinta che qualcuno abbia rubato i cuccioli di pastore tedesco e spinto Polina nel fiume. I cani di Polina valevano circa ...NON PERDERTI ANCHE > Terrore a 'Pomeriggio 5', Barbara D'Urso minacciata inCompleanno ... membro dell'acclamato trio de Il Volo, non ha sicuramente avuto unafacile. Il cantante, il 28 ...Il 7 ottobre La vita in diretta sarà posticipata. Scopri perchè il programma di Rai 1 non inizierà al consueto orario secondo la spiegazione fornita dallo stesso conduttore, Alberto Matano. Dal 7 sett ...Sarà presentato venerdì 8 ottobre alle 17.30 in diretta Facebook sulla Pagina " Il Club dei Lettori Bertoni " il nuovo libro del giornalista e scrittore orvietano Guido Barlozzetti dal titolo "Vite Ri ...