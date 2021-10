La vita che ci state rubando. Sabato con l'autrice Angela Camuso e Fabrizio de Jorio. Presenta Daniele Trabucco (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ...per Corriere.it. Cronista indipendente, ha alle spalle esperienze presso le maggiori testate giornalistiche: "L'Unità", "L'Espresso", il "venerdì" di "Repubblica", "il manifesto", "Il Tempo", "Leggo",... Leggi su bellunopress (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ...per Corriere.it. Cronista indipendente, ha alle spalle esperienze presso le maggiori tegiornalistiche: "L'Unità", "L'Espresso", il "venerdì" di "Repubblica", "il manifesto", "Il Tempo", "Leggo",...

Advertising

teatrolafenice : ?? «La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii» (James Joyc… - pdnetwork : Nei #ballottaggi ci giochiamo una partita tutta nuova. A #Trieste, #Roma, #Torino e in tutti gli altri comuni inter… - StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - vainmonaa : Io nella vita vita voglio essere indipendente e tutte queste cose qua però prima di morire voglio stare anche solo… - main_agioiaa : RT @luciferdeckerrr: giuro che non vedo l’ora di finire la scuola, di andare a lavorare, di non soffrire d’ansia tutti giorni, di farmi una… -