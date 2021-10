La Tovaglia di Trilussa | si torna nella Roma delle osterie con Ariele Vincenti Al Teatro Vittoria dal 12 al 24 ottobre

Advertising

MianiAttilio : International Web Post 'LA TOVAGLIA DI TRILUSSA' La nostra intervista a Ariele Vincenti -

Ultime Notizie dalla rete : Tovaglia Trilussa

leggo.it

Con 'Ladi' si torna a teatro (al Teatro Vittoria dal 12 al 24 ottobre ) in compagnia del grande poeta, che viene portato in scena da Vincenti, in età senile, un uomo ormai ...Una manciata di spettacoli, tra musica e prosa, vivacizza la settimana post Ferragosto. Nel Parco naturalistico - archeologico di Vulci (venerdì, ore 21) il concerto Etruschiin jazz, un progetto ...Ariele Vincenti è Remo, un immaginario custode dello Zoo di Roma, diventato amico di Trilussa, il noto poeta romano, durante le lunghe passeggiate in sua compagnia tra le gabbie degli ...