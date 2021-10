'La Scuola Cattolica' sul massacro del Circeo vietato ai minori di 18 anni: gli autori... (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sarà in sala dal 7 ottobre, dopo essere stato presentato fuori concorso all'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Ma non per tutti. Il film di Stefano Mordini 'La Scuola ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sarà in sala dal 7 ottobre, dopo essere stato presentato fuori concorso all'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Ma non per tutti. Il film di Stefano Mordini 'La...

Advertising

bennipifans_ : RT @bennipi: Domani esce al cinema la Scuola Cattolica - bennipifans_ : RT @repubblica: 'La scuola cattolica' vietato ai minori: 'Il Medioevo non è finito' - mixborghi : RT @fdaloja: Senza parole «La Scuola Cattolica», il film sul massacro del Circeo vietato ai minori di 18 anni. I famigliari «sorpresi» htt… - maplewhite1912 : Tutte queste discussioni su La Scuola Cattolica e la censura per i minori di 18 anni mi ha scatenato i flashback di… - chiamamiLuna : RT @repubblica: 'La scuola cattolica' vietato ai minori: 'Il Medioevo non è finito' -