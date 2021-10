La scuola cattolica | il film viene censurato e scoppia la polemica

Advertising

repubblica : 'La scuola cattolica' vietato ai minori di 18 anni. Il regista: 'Incomprensibile la censura. Il film è dalla parte… - veneziaradiotv : “La scuola cattolica”: vietato ai minori di 18 - OttaviaDaRe : 'La scuola cattolica' vietato ai minori: 'Il Medioevo non è finito' - statodelsud : La scuola cattolica, il film sul Massacro del Circeo: cosa c’è da sapere - Pino__Merola : La scuola cattolica, il film sul Massacro del Circeo: cosa c’è da sapere -

Ultime Notizie dalla rete : scuola cattolica

... Euronext , Confindustria e ALTIS (AltaImpresa e Società dell'Universitàdel Sacro Cuore), si caratterizzano per un buon equilibrio tra PMI e grandi imprese. Secondo Deloitte ...Il 7 ottobre esce nelle sale la trasposizione cinematografica dell'opera di Edoardo Albinati, che racconta l'efferato crimine avvenuto tra il 29 e 30 settembre del 1975. A dirigere la pellicola è ...Anche i parenti di Rosaria e Donatella, il cui giudizio sul film ci stava a cuore più di ogni altro, sono increduli». Mordini spiega di non riuscire «a trovare delle ragioni valide per questa censura ...La classifica delle Best Managed Companies stilata da Deloitte premia 74 eccellenze italiane, valutando capacità organizzativa e strategica.