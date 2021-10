La scuola cattolica. Giulio Pranno, nel cast del film vietato: Il mostro del Circeo ha il mio sguardo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il male ha i suoi occhi. Il suo sguardo… In La scuola cattolica di Stefano Mordini, nei cinema dal 7 ottobre, Giulio Pranno è Andrea Ghira. Il leader del gruppo di assassini che il 29/30 settembre 1975 sconvolsero l’Italia con il delitto del Circeo: rapirono, violentarono e uccisero Rosaria Lopez. La sua amica, Donatella Colasanti, sopravvisse. Il film, tratto dal romanzo Premio Strega 2016 di Edoardo Albinati, è al centro delle polemiche perché vietato ai minori di 18 anni dalla censura “risorta” per l’occasione… Al Festival di Venezia, dove è stato presentato in anteprima, il divieto si era fermato ai 14… Giulio Pranno è nato a Roma nel 1998. Il suo oprimo film è stato “Tutto il mio folle amore” di ... Leggi su amica (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il male ha i suoi occhi. Il suo… In Ladi Stefano Mordini, nei cinema dal 7 ottobre,è Andrea Ghira. Il leader del gruppo di assassini che il 29/30 settembre 1975 sconvolsero l’Italia con il delitto del: rapirono, violentarono e uccisero Rosaria Lopez. La sua amica, Donatella Colasanti, sopravvisse. Il, tratto dal romanzo Premio Strega 2016 di Edoardo Albinati, è al centro delle polemiche perchéai minori di 18 anni dalla censura “risorta” per l’occasione… Al Festival di Venezia, dove è stato presentato in anteprima, il divieto si era fermato ai 14…è nato a Roma nel 1998. Il suo oprimoè stato “Tutto il mio folle amore” di ...

