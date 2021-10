La Scuola Cattolica film: cast completo, trailer, trama e data di uscita. Perché è stato censurato ai minori di 18 anni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Scuola Cattolica film, Perché è stato censurato ai minori di 18 ... Leggi su spettacoloitaliano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Laaidi 18 ...

Advertising

repubblica : 'La scuola cattolica' vietato ai minori di 18 anni. Il regista: 'Incomprensibile la censura. Il film è dalla parte… - repubblica : 'La scuola cattolica' vietato ai minori: 'Il Medioevo non è finito' - ClareSnakethere : Effettivamente per chi ha fatto La scuola cattolica la censura è un colpo basso soprattutto dopo aver letto le moti… - idiblue2 : RT @Radio3tweet: Il #Nobel per la fisica a Giorgio Parisi, la bellezza dei sistemi complessi, il film sui fatti del Circeo 'La scuola catto… - reppomanuno : RT @Radio3tweet: Il #Nobel per la fisica a Giorgio Parisi, la bellezza dei sistemi complessi, il film sui fatti del Circeo 'La scuola catto… -