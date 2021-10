La Rai sospende Enrico Varriale per tutelare la reputazione dell’azienda e del giornalista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ex vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale, al centro di una indagine per stalking e lesioni personali aggravate, non andrà in video finché la questione non sarà chiarita. Questo, a tutti gli effetti, corrisponde a un Enrico Varriale sospeso dai vertici Rai finché non sarà possibile chiarire il suo ruolo nell’ambito della querela fatta dall’ex compagna. L’accusa è quella di percosse e stalking. LEGGI ANCHE >>> Arriva per i dipendenti Rai la Consigliera di Fiducia per segnalare molestie e discriminazioni Enrico Varriale sospeso dalla Rai Varriale non potrà più comparire in video finché la situazione non sarà chiarita e a stabilirlo sono stati i vertici Rai, come comunica l’Adnkronos. Attualmente al giornalista è stata imposta una misura ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ex vicedirettore di Rai Sport, al centro di una indagine per stalking e lesioni personali aggravate, non andrà in video finché la questione non sarà chiarita. Questo, a tutti gli effetti, corrisponde a unsospeso dai vertici Rai finché non sarà possibile chiarire il suo ruolo nell’ambito della querela fatta dall’ex compagna. L’accusa è quella di percosse e stalking. LEGGI ANCHE >>> Arriva per i dipendenti Rai la Consigliera di Fiducia per segnalare molestie e discriminazionisospeso dalla Rainon potrà più comparire in video finché la situazione non sarà chiarita e a stabilirlo sono stati i vertici Rai, come comunica l’Adnkronos. Attualmente alè stata imposta una misura ...

