La Rai sospende Enrico Varriale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Enrico Varriale Indagato per stalking, atti persecutori e lesioni personali ai danni dell’ex compagna, Enrico Varriale è ora sospeso dalla Rai, in attesa di conoscere l’esito della vicenda giudiziaria. Secondo quanto apprende Adnkronos, la tv di Stato ha deciso di sospendere da ogni trasmissione video il giornalista per salvaguardare e difendere la reputazione dell’azienda, nonché dell’indagato. Varriale, dal canto suo, si è mostrato speranzoso e fiducioso di dimostrare nel più breve tempo possibile la sua estraneità ai fatti: “Non ho mai stalkerizzato nessuno e chi afferma questo ne risponderà in tutte le sedi. E’ una dolorosa vicenda personale che avrei preferito rimanesse tale. Purtroppo però mi sono state rivolte, e rese pubbliche, accuse del tutto false. Sono sicuro che ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 6 ottobre 2021)Indagato per stalking, atti persecutori e lesioni personali ai danni dell’ex compagna,è ora sospeso dalla Rai, in attesa di conoscere l’esito della vicenda giudiziaria. Secondo quanto apprende Adnkronos, la tv di Stato ha deciso dire da ogni trasmissione video il giornalista per salvaguardare e difendere la reputazione dell’azienda, nonché dell’indagato., dal canto suo, si è mostrato speranzoso e fiducioso di dimostrare nel più breve tempo possibile la sua estraneità ai fatti: “Non ho mai stalkerizzato nessuno e chi afferma questo ne risponderà in tutte le sedi. E’ una dolorosa vicenda personale che avrei preferito rimanesse tale. Purtroppo però mi sono state rivolte, e rese pubbliche, accuse del tutto false. Sono sicuro che ...

