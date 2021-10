La produzione Endemol Shine Italy interviene dopo la frase “massa di imbecilli cerebrolesi” sentita al Grande Fratello Vip (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Qualche giorno fa, nella casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti e gli spettatori da casa hanno sentito una frase di cattivo gusto pronunciata presumibilmente da qualcuno presente in regia massa di imbecilli cerebrolesi Il video è diventato presto virale sui social ed ha spinto gli utenti a pensare che la frase fosse diretta ai concorrenti del reality, che in quel momento erano seduti in giardino ed hanno potuto ascoltare tutto per via dell’audio rimasto aperto per sbaglio. Gli inquilini hanno provato a far finta di nulla, ma la gaffe è divenuta di dominio pubblico in pochi minuti. Poco fa quindi la produzione Endemol Shine Italy ha deciso di intervenire con un comunicato diffuso sui ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Qualche giorno fa, nella casa delVip, i concorrenti e gli spettatori da casa hanno sentito unadi cattivo gusto pronunciata presumibilmente da qualcuno presente in regiadiIl video è diventato presto virale sui social ed ha spinto gli utenti a pensare che lafosse diretta ai concorrenti del reality, che in quel momento erano seduti in giardino ed hanno potuto ascoltare tutto per via dell’audio rimasto aperto per sbaglio. Gli inquilini hanno provato a far finta di nulla, ma la gaffe è divenuta di dominio pubblico in pochi minuti. Poco fa quindi laha deciso di intervenire con un comunicato diffuso sui ...

Advertising

Edo_S1 : RT @EndemolShineIT: La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di… - MartinaParise5 : RT @EndemolShineIT: La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di… - giuliaprivato : RT @EndemolShineIT: La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di… - zorzando6 : RT @EndemolShineIT: La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di… - elena_ele6 : RT @EndemolShineIT: La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di… -

Ultime Notizie dalla rete : produzione Endemol Manuel Bortuzzo ha problemi di salute: le sue condizioni ...casa del GF Vip Manuel Bortuzzo ha iniziato ad avere f ebbre oltre 38.5 e per questo la produzione ... Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy. VIP

Antonino Chef Academy 3: stasera su Sky Uno e NOW la finale Stasera su Sky Uno alle 21:15 va in onda la finale di Antonino Chef Academy 3 . Gli allievi sono rimasti in quattro e saranno loro a sfidarsi nell'ultima puntata della produzione originale Endemol Shine Italy per Sky con lo chef e professore Antonino Cannavacciuolo. La 21enne palermitana Antonella Rocco, il 23enne Erion Fishti di Montescaglioso (Matera), la 23enne ...

Stefano Torrisi (ex Banijay e Endemol) è il nuovo ad di Garbo Produzioni Brand News “Imbecilli e celebrolesi” al GFVip, Endemol si scusa: “Frasi inopportune e ingiustidicabili” Endemol Shine Italy ha diffuso un comunicato di scuse via social per le parole che, inavvertitamente sono risuonate tra le mura del loft del Grande ...

Torrisi nuovo ad Garbo Produzioni Stefano Torrisi entra in Garbo Produzioni come amministratore delegato. Il manager è stato inoltre nominato managing director di Garbo Stories, ...

...casa del GF Vip Manuel Bortuzzo ha iniziato ad avere f ebbre oltre 38.5 e per questo la... Foto per gentile concessione dell'ufficio stampaShine Italy. VIPStasera su Sky Uno alle 21:15 va in onda la finale di Antonino Chef Academy 3 . Gli allievi sono rimasti in quattro e saranno loro a sfidarsi nell'ultima puntata dellaoriginaleShine Italy per Sky con lo chef e professore Antonino Cannavacciuolo. La 21enne palermitana Antonella Rocco, il 23enne Erion Fishti di Montescaglioso (Matera), la 23enne ...Endemol Shine Italy ha diffuso un comunicato di scuse via social per le parole che, inavvertitamente sono risuonate tra le mura del loft del Grande ...Stefano Torrisi entra in Garbo Produzioni come amministratore delegato. Il manager è stato inoltre nominato managing director di Garbo Stories, ...