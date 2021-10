La prima sconfitta del nuovo M5S (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È andato malissimo praticamente ovunque, ma Conte sembra insistere sul suo progetto di avvicinamento al centrosinistra Leggi su ilpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È andato malissimo praticamente ovunque, ma Conte sembra insistere sul suo progetto di avvicinamento al centrosinistra

Ultime Notizie dalla rete : prima sconfitta L'impresa ai Mondiali del '34, la magia di Vialli e la sciagurata Svezia: l'Italia torna a San Siro Siamo a novembre, qualche mese prima l'Italia ha vissuto una delle sue pagine più nere al Mondiale inglese, sconfitta a sorpresa dalla Corea del Nord. La squadra azzurra è in una fase di passaggio, ...

A Roma dialogo col centrosinistra. Parla Turco (M5S) ... quella per Roma, dove la sindaca uscente Virginia Raggi è uscita sconfitta al primo turno: 'Faremo ... Con riferimento a queste ultime misure, siamo stati la prima forza politica a proporre e sostenere ...

