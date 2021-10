La presentazione tra Giulia Salemi e baby Sophie. L’emozionante incontro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Giulia Salemi ha incontrato per la prima volta la piccola Sophie Pretelli. La neo zia emozionata ha mostrato il primo incontro Giulia Salemi e L’emozionante incontro con la piccola new entry, Sophie. Giulia Salemi sta trascorrendo il meritato riposo a Roma insieme al suo fidanzato Pierpaolo Pretelli, attualmente ancora impegnato con le registrazioni del talent show Tale e Quale Show. La famiglia Pretelli in queste ultime settimane si è ampiamente allargata, accogliendo la piccola Sophie, figlia del fratello di Pier, Giulio e Alessia. Dopo il piccolo Leo avuto soli quattro anni fa nella precedente relazione con Ariadna Romero, per i Pretelli è arrivata la prima femminuccia. Leggi anche ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021)ha incontrato per la prima volta la piccolaPretelli. La neo zia emozionata ha mostrato il primocon la piccola new entry,sta trascorrendo il meritato riposo a Roma insieme al suo fidanzato Pierpaolo Pretelli, attualmente ancora impegnato con le registrazioni del talent show Tale e Quale Show. La famiglia Pretelli in queste ultime settimane si è ampiamente allargata, accogliendo la piccola, figlia del fratello di Pier, Giulio e Alessia. Dopo il piccolo Leo avuto soli quattro anni fa nella precedente relazione con Ariadna Romero, per i Pretelli è arrivata la prima femminuccia. Leggi anche ...

